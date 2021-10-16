遭男司機在公司猥褻　女員工不滿警方拒處罰

中國移動湖北公司大冶分公司女員工胡某，周五（15日）向內媒申訴，去年5月11日在公司樓梯間被男司機程某猥褻，但警方卻認定情節特別輕微，不予處罰。胡某接受不了此決定，一年多來，四處投訴均無果。

決定書指，2020年5月11日，程某在公司樓梯問見到胡某，主動打招呼，胡某置之不理，於是程某拍了胡某的腰部，後向其扭動自己的身體。5月20日，胡某向公司報告稱程某多次對其騷擾，望嚴厲處理。5月22日，程某在公司的主持下書面向胡某道歉，並承諾絕不再與胡某有任何接觸。同日，報警稱其被程某多次騷擾。

大冶市公安局認定，程某拍胡某腰部的行為輕佻，後扭動身體有挑逗故意，整體行為應認定程某構成猥褻的違法行為，但因其主動投案，且如實陳述自身違法事實，結合胡某與程某及公司同事等人陳述和相關資料，認定違法情節特別輕微，對程某不予行政處罰。

胡某的訴求是希望警方處罰程某，為此曾提出過行政復議，但大冶市政府維持不予處罰決定。中國移動湖北公司黃石分公司相關負責人回應稱，程某是勞務派遣公司的員工，事發後已被辭退。公司曾多次安撫胡某，但效果不大。