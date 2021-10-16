城中城火災釀嚴重死傷　市政府加20萬新台幣死者慰問金

台灣高雄城中城大樓火災釀嚴重死傷，住戶無家可歸。市長陳其邁周六（16日）表示，將提供一對一方式協助住戶半年內的安置，傷者治療費用由市政府負責，死者慰問金每人加發20萬元（新台幣，下同，約5.6萬港元），共25萬元（約7萬港元）。國民黨成員周五（15日）到監察院，要求彈劾陳其邁，追究其責任；陳周六回應稱，不會迴避調查和責任。

陳其邁周六到醫院探望傷者，目前已有4人出院，14人住ICU病房、燒燙中心或預防性插管，另有25人住普通病房。涉事住戶若找不到住所，市政府將協助安排住在旅館；投靠親友或另行租屋者，將給予6個月租金補貼9萬元（約2.5萬港元）。

針對彈劾方面，陳其邁重申是痛徹心扉的事情，自己也深切自責，在之後調查部分不會迴避自身責任，「我會負起我的責任」。他強調，現階段會全力安置災民、改革老舊危樓處理制度，盡市長責任。

台灣的蔡英文總統則回應稱，已要求行政院及內政部全面檢討強化建築管理、消防檢查、危險及老舊建築物都市更新制度不足；另對部荒廢舊建築應建立社區管理系統，加速處理。