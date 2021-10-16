7.5萬人次港澳居民在內地換領回鄉證　交通費慳1.6億人民幣

中國出入境管理局周六（16日）通報，截至周日（10日），一年來已有7.5萬人次港澳居民在內地換發、補發港澳居民來往內地通行證（回鄉證），既便利了港澳居民在內地學習、工作，有效降低新冠疫情期間人員跨境流動的染疫風險，同時減少港澳居民的時間成本和經濟負擔，僅交通費即為申請人節省約1.6億元人民幣（約2億港元）。

通報指，港澳居民此前只能在港澳地區申請回鄉證，疫情爆發以來，按防疫管理規定要求，來往內地和港澳的旅客需在兩地分別進行隔離觀察，在內地的港澳居民辦理換發、補發回鄉證遇到實際困難，出入境管理局遂決定於去年10月10日起，由內地公安機關出入境管理部門受理在內地的港澳居民過期、遺失、損毀、被盜回鄉證的換發、補發申領工作，當事人可向縣級以上公安機關出入境管理部門提交申請，並實行就近申辦、在線服務、一次辦結等便利措施。

出入境管理局有關部門負責人表示，實踐證明為港澳同胞提供在內地換發、補發回鄉證的制度化安排，有利於降低疫情傳播風險，有利於港澳居民更好融入國家發展大局，也有利於服務促進港澳地區的發展穩定。出入境管理局將不斷改進往來港澳管理服務工作，回應內地和港澳居民的需求和期待，推動往來港澳管理工作與時俱進、高質量發展。