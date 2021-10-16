為黑社會充當保護傘　前莆田市文明辦主任遭雙開

內地官媒周六（6日）報道，福建莆田市委宣傳部前副部長、文明辦前主任陳鴻鎖，涉嫌受賄犯罪、為黑社會性質組織充當「保護傘」等嚴重違紀違法問題，已遭開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題遭移送檢察機關依法審查起訴。

通報批評，陳鴻鎖身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，不但「搞兩面派，做兩面人」，參加迷信活動，且接受可能影響公正執行公務的宴請，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規選拔任用幹部，甚至為黑社會性質組織充當「保護傘」，利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物等。

公開資料顯示，現年58歲的陳鴻鎖是福建莆田人，1986年8月參加工作，歷任莆田市委宣傳部幹部、科員，國防教育科副科長，莆田縣司法局局長、政法委委員，莆田市人大常委會法制委副主任，莆田市人大常委會內務司法委副主任，莆田市人大常委會內務司法委主任，莆田市政府副秘書長，市信訪局黨組書記、局長等職務，2017年1月起擔任市委宣傳部副部長、文明辦主任，至今年7月遭免職。