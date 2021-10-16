澳洲對抗中俄網攻　擬立法允接管基建

澳洲傳媒周六（16日）報道，澳洲為應對來自中國等國家的網絡攻擊威脅，計劃實施「全球首創」、最嚴厲的網絡安全法，賦予聯邦機構接管國內重要基礎設施電腦系統的權力。中國媒體批評，澳洲在網絡攻擊上「妖魔化」中國，佯裝受害者入戲太深。

報道引述澳洲國會安全及資訊委員會主席、澳洲自由黨籍參議員帕特森（James Paterson）近日出席高層會議時稱，中國、俄羅斯、北韓和伊朗被列為「對西方民主國家的主要威脅…中國帶來的威脅是最大也是最複雜」，建議擬定新網絡安全法，分兩部分應對風險，包括要求能源、國防工業等11個行業報告所有網絡攻擊及提升網絡安全，並允許澳洲通訊局作為最終手段介入調查，違者可以被判監2年及罰款2.6萬至13萬澳元（約15萬至76萬港元）不等。

中國媒體批評澳洲在網絡安全問題上向中國「潑髒水」，又指澳方今年在此方面展現十足的積極性。報道引述前英國國家網絡安全中心（NCSC）總監馬丁（Ciaran Martin）上月稱，西方國家污衊中國網絡攻擊，其實是為了應對中國科技的主導地位。