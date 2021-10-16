內地老年人口達2.64億人　撫養比上升7.8%

國家衞健委周五（15日）發布「2020年度國家老齡事業發展公報」，當中提到截至去年11月1日，全國60周歲及以上的老年人口達2.64億人，佔總人口達18.7%，全國老年人口撫養比（每100名勞動人口要負擔多少名老年人）則為19.70%，較2010年提高7.8%。

公報指出，根據第7次全國人口普查主要數據結果顯示，中國人口老齡化的主要有幾方面的特點，包括老年人口規模龐大，共有16個省、市、區的老年人口超過500萬人，其中6個更超過1,000萬人；且老齡化進程明顯加快，與2010年相比，中國60周歲及以上老年人口、65周歲及以上老年人口分別增加8,637萬人和7,181萬人，佔總人口的比重分別上升5.44個百分點、4.63個百分點。

另中國的老齡化水平城鄉差異明顯，鄉村的老齡化水平明顯高於城鎮。鄉村60周歲及以上、65周歲及以上老年人口佔鄉村總人口的比重分別為23.81%及17.72%，比城鎮分別高出7.992%及6.612%。

國家衞健委黨組成員、全國老齡辦常務副主任王建軍周六（16日）更指出，現時已有12個省、市、區進入中度老齡化，149個城市進入了中度老齡化。全國老齡辦相關負責人則指，內地將構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，護理型床位佔比將提高至55%，同時建立完善長期護理保險的制度，減輕失能、半失能老人家庭的經濟負擔；完善多層次養老保險制度，將基本醫療保險的參保率提高到95%。