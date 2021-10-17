莆田血案內情反轉　死者家屬反指兇手霸地

福建省莆田市秀嶼區平海鎮55歲男子歐金中，日前疑因建屋糾紛殺害兩名鄰居，仍然在逃。死者家屬上周六（16日）斥責網傳涉黑消息不實，強調被斬的一家五口均是普通農民，反指兇手霸佔三家土地，事發當日無人辱罵兇手。

死者歐春九的兒子表示，兇手與父親一家的土地糾紛所涉面積僅10平方米，而非網傳的250平方米。村委幹部曾協助調解，提出讓歐金中歸還土地，或支付2,000元人民幣（約2,417港元）以佔用，但兇手未有接受。家屬強調，即便爭議一直未解決，他家也未有挑起任何糾紛。

家屬同時踢爆，歐金中曾在約30年前侵佔他人土地，並於1991年因故意傷害他人被捕。對於兇手指其與母親在鐵皮屋相依為命，家屬反駁歐金中在城內有物業，非長期住在鐵皮屋，而且歐金中一直未有贍養其母親，更表示全村都知道歐母與歐金中的長兄同住。

至於歐金中行兇原因，家屬強調兇手與三家有糾紛，懷疑另外兩家因有閉路電視、護欄，且大門緊閉，令兇手卻步，才導致自己家人遭殃。家屬表示，由於他們一直忙於救治3名傷者，才未有發聲駁斥傳言，形容輿論抹黑把他們壓得喘不過氣。