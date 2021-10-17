11個月大女嬰疑遭虐死　民眾圍保母家動私刑

台灣一名吳姓網紅上周五（15日）在Facebook發文，指其友人的11個月大女兒懷疑遭保母虐待致死。貼文引起網民公憤，更有民眾當晚衝到保母家丟雞蛋與冥紙。對此，高雄市警察局仁武分局上周六（16日）回應，截至當天清晨6時，警方共約談21名鬧事民眾，並分別依刑法妨害秩序、社會秩序維護法把14人移送法辦。

吳姓網紅透露，其友人把女兒送到保母家後，短短3小時便因腦出血、雙眼滲血被送院搶救，延至上周五凌晨宣告不治。台媒則指，該名涉嫌虐待女嬰的蔡姓保母向警方供稱，女嬰是因不慎摔倒而致死。橋頭地檢署同日會同法醫檢驗遺體，發現女嬰的頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另安排日子複驗，並深入調查案情。

高雄市社會局副局長葉玉如指出，該名53歲蔡姓保母從事托兒工作已有3年，期間沒違規紀錄。惟消息曝光後，引起大批網民憤慨不平，前往蔡姓保母家門外大聲叫囂，還向其家砸雞蛋與撒冥紙，場面一度混亂。警員趕到現場後，先是對空鳴槍示警，其後帶走鬧事民眾。目前，案件仍在調查當中。