英媒指華太空測試高超音速導彈　震驚美國

英媒上周六（16日）報道，稱中國在今年8月曾於太空測試具備核能力的高超音速導彈，在低地軌道環繞地球飛行，雖然當時未命中目標，但美國情報單位對於中國太空武器的進展感到驚訝。

報道引述5名知情人士表示，中國軍方發射了載有高超音速滑翔飛行器的火箭，在低地軌道環繞地球飛行，並向目標進發。另有3名消息人士指，飛行器未有命中目標，在距離目標24英里（約38公里）的地方墜落。

報道指，該款高超音速飛行器是由中國航天空氣動力技術研究院研發，由長征火箭搭載。中國當局在今年7月中及8月底，分別宣布長征二號丙火箭進行了第77次及第79次發射，但未有第78次的詳情。

中國核武政策專家弗拉維爾（Taylor Fravel）表示，配備核彈頭的高超音速滑翔飛行器有助中國對付美國導彈防禦系統，亦可在飛行時改變路線，令其更難追蹤。亦有分析指，該武器理論上可以飛越南極，對美國軍方構成重大威脅，因美方的導彈防禦系統只着重於北極航線。

美國國防部未有回應報道，但發言人柯比指出，美國已表明關注中國提升軍事能力，指這會增加區內及其他地方的緊張局勢。中國駐美國大使館拒絕回應報道，使館發言人劉鵬宇僅重申中國的軍事政策以防衞為主，軍事發展並不針對任何國家。