省公安廳反恐前總隊長　涉貪二審改判12年

中國檢察網近日公開訊息顯示，去年5月被查的青海省公安廳反恐怖警察總隊前總隊長趙承敏，二審改判有期徒刑12年，並處罰金。

官方同時披露趙承敏的多項犯罪情節，在2008年至2020年，趙承敏在擔任黃南州公安局副局長、交警支隊支隊長，青海省公安廳交警總隊副隊長期間，利用主管、經手重大項目的職務便利，非法收受他人財物；以非法佔有為目的，利用職務便利，侵吞、騙取公共財產；為牟取個人職務調整，給予上級主管的國家工作人員財物；違反槍枝彈藥管理規定，非法持有槍枝、彈藥。

一審審理期間，趙承敏僅對部分犯罪事實如實供述，退繳小部分贓款。一審法院以受賄罪、貪污罪、行賄罪、非法持有槍枝、彈藥罪數罪並罰判處趙承敏有期徒刑15年，並處罰金。趙承敏其後上訴，二審期間自願認罪認罰，並委託家屬代為退繳剩餘贓款，繳納罰金。

官方資料顯示，趙承敏於1969年11月出生，青海湟中人，大學文化程度，1990年7月參加工作，1998年6月加入中國共產黨。趙承敏曾任黃南州公安局交通警察支隊政委、車輛管理所所長、支隊長，黃南州公安局副局長、交警支隊支隊長，青海省公安廳交警總隊副隊長等職。2016年6月，他調任青海省公安廳青海湖景區公安局局長，並於2019年3月任省公安廳反恐怖警察總隊總隊長。