嫌銀行態度差　網紅怒領500萬人民幣現金　點鈔花2小時

上海市一名在微博擁有近170萬粉絲的資安專家，上周六（16日）發文稱日前去銀行時，職員服務態度差，他一氣之下決定提走500萬元（人民幣，下同，約604萬港元）。銀行職員單是點算現鈔就花了兩小時，裝滿3個行李箱。該名網紅其後把現鈔放上名車勞斯萊斯，再駕車離去，相關話題頓時登上微博熱搜。

內媒報道，微博大V「sunwear」是名互聯網訊息安全專家，他發文宣稱上海銀行的虹梅分行服務態度不佳、說話沒禮貌，「從接電話的到保安到職員全都是一副你欠他的樣子」，更直言「知道的是他們來上班，不知道還以為上墳的」。他又稱，雖然自己不是頂級富豪，但也放了幾千萬存款在該支行，「近一年這家銀行流水接近4億，基於這種態度我只能把錢全部取走，放到別的銀行」，更稱由於數千萬現鈔體積大，只好先領出500萬元。

事件引起網民熱議，直呼「見世面了」、「原來五百萬這麼多」。也有網友批評他沒有必要為難基層分行的員工，質疑對方「有錢就是任性」，根本是炫富。

上海銀行工作人員周日（17日）回應指，的確有這樣的事情發生，但也是個別事件，具體情況不是很清楚，已反饋專員跟進。有網民質疑該網紅疫情期間不願戴口罩，「sunwear」發文否認自己不願戴口罩及逼負責人下跪等說法，「我強烈建議上海銀行把9月30的閉路電視拿出來看看保安是如何表現的」。