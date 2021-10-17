為討好男友　中學女會計貪污公款判囚10年

內地官媒周日（17日）披露一宗學校會計貪污案件。新疆烏魯木齊市某重點中學的28歲女會計曹穎（化名）原本生活無憂，卻為了討好男友，先後貪污公款900萬元（人民幣，下同，約1,100萬港元），近日被頭屯河區人民法院以貪污罪，判處有期徒刑10年，並處罰金50萬元（約61萬港元）。

報道指，曹穎於2016年大學畢業後，便獲該中學聘用，擔任食堂會計，負責管理全校學生的伙食費。惟她認識男友李俊（化名），為了滿足李的願望，利用財務室出納未將轉賬支票、出納私章、財務公章依規定存入保險櫃的漏洞，先後偷取47張空白轉賬支票，加蓋印章後，以作廢支票和虛開支票的方式，將公款轉出，供男朋友使用，其中最高的一筆竟達40萬元（約49萬港元）。

曹穎多次虧空公款，用於給李俊裝修汽車裝潢店、支付工人工資、購買名貴手表、手袋等。兩人還不定期旅遊，甚至還用貪污的公款置辦了婚房，並於2020年結婚。惟婚後不久，曹穎貪污公款的事情敗露，隨即被捕。

承辦此案的檢察官提醒，年輕女性一定要有正確的愛情觀，切勿在熱戀中迷失方向。該案也反映出一些單位財務制度存在漏洞，缺乏有效的財務監管機制。公款連續幾年被套取竟無人發現，該學校的監督部門有很大的責任。為此，檢察機關向涉案單位發出檢察建議書，要求加強整改，健全財務監督管理制度。