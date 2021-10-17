高超音速武器佔優　中美俄朝爭相研發

中國、美國、俄羅斯以至北韓近年爭相研發高超音速武器，與傳統彈道導彈飛行時保持預定航向不同，它最大優勢在於高超音速滑翔的同時，可以途中改變飛行軌迹，理論上增加敵方攔截的難度，從而提升威懾力。

俄羅斯宣稱是全球首個部署高超音速武器的國家，至少兩款同類型武器服役，分別是匕首空射型彈道導彈及先鋒高超音速滑翔飛行器，前者由米格31戰機搭載，後者配備在洲際彈道導彈。匕首2017年開始服役，總統普京翌年介紹它是俄國6大未來武器之一；國防部2019年宣稱先鋒開始戰鬥值班，是全球首例。

與此同時，俄羅斯海軍近年多次測試鋯石高超音速巡航導彈，先後從水面艦艇及潛艇成功發射。俄方宣稱這是全球首款可以飛行時使用自身引擎推力，在密集的大氣層長期氣動飛行之高超音速巡航導彈，可以對付陸上及海上的目標。

中國2019年10月舉行閱兵，首次展出東風17高超音速彈道導彈，是目前所知唯一現役中國高超音速武器，它屬於配備高超音速滑翔飛行器的中程彈道導彈。北韓上月28日首度試射火星8型導彈，它配備高超音速滑翔飛行戰鬥部；朝中社指，這是該國戰略部門最優先5大任務之一，空前提高國家的國防科技力量。

美國國防部與海陸空三軍現正研發至少8款高超音速武器，上月27日公布一款高超音速巡航導彈試驗飛行器成功完成首飛。至於另一高超音速武器AGM183A空射型快速反應武器，最近兩次測試都失敗收場，一次是未能與搭載的B52H戰略轟炸機分離，另一次雖然成功與發射平台分離，但火箭引擎沒有點燃飛行。