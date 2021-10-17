美續追求導彈防禦　華研軌道轟炸反制

中國在低地軌道測試高超音速導彈，專家認為外界毋須驚訝，直言這是軍備競賽的必然結果，美國在北美洲建立反導系統，其他國家就會從美方的南面防線入手反擊，情況如同前蘇聯在冷戰時期部署軌道轟炸系統。

前蘇聯1969年至1983年部署用於投射核武的「部分軌道轟炸系統」（FOBS），與傳統洲際彈道導彈不同，它可以避開美國向北探測的預警系統，從南半球這個另一方位攻擊；隨着美國後來放棄陸基導彈防禦，前蘇聯不再使用該系統。幾乎同一時期，中國提出射程可以圍繞地球一圈、被稱為「環球火箭」的東風6型洲際導彈，原理與前蘇聯的FOBS相同，但經過3年研發後因技術問題取消。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）是中國核武政策專家，他稱只要美國繼續追求反導能力，削弱中國、俄羅斯或北韓的戰略威懾，同時對戰略攻擊部隊實施現代化，中俄朝將反制研發FOBS這類武器，因此認為限制新型攻擊武器的核軍控，必須包括導致這些武器出現的防禦系統。

針對中國今次的測試，劉易斯指美國在阿拉斯加州部署導彈防禦系統，應對由北半球而來的導彈，「你認為北京、莫斯科、平壤會做甚麼？只會放棄？」他直言軍備競賽的運作方式，就是一方加強防禦，另一方就想出新方法進攻，所以中國建立FOBS利用南半球施襲；對美方而言，這是沒有終點、花費巨大的競賽。

值得一提的是，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）上月暗示中國正在研發FOBS，稱中國在多方面取得巨大進展，包括從太空對全球發動攻擊的潛力。