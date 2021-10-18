情困女網紅直播喝農藥自殺亡　母親︰受起哄網民慫恿

內地女網紅「羅小貓貓子」疑陷情困，上周四（14日）在直播中表示想喝農藥自殺，未料大批網民未有安慰，反而留言叫囂「快喝」，最終她一口喝下，送院搶救後延至翌日（15日）不治。其家屬事後已前往山東處理後事。「羅小貓貓子」的母親上周六（16日）受訪時指，女兒並非真的想自殺，而是受起哄網民慫恿，強調要追究鬧事網民的責任。

「羅小貓貓子」樣子甜美，直播中性格風趣開朗，深受粉絲喜愛，獲超過60萬粉絲追蹤。惟她近日疑陷情困，曾在網上分享被前男友傷害，但心內仍放不下前男友，惟有知情網民披露，前男友曾在網上力數「羅小貓貓子」的不是。在上周四下午，「羅小貓貓子」在直播前發布了最後一條動態，稱「這大概是最後一條視頻了吧，謝謝你們一路陪伴」。

在直播中，「羅小貓貓子」身處酒店房間，造型和妝容很精緻，但神情悲傷地表示自己患上抑鬱症，「你們看到我開心的樣子，都是為了給你們看到而看到。我希望大家看到我的視頻是開心的，是快樂的，我也是快樂的。我最近真的撐不住了」。及後，她拿出農藥，大批網民隨即慫恿叫囂「快喝」，未料她真的一口喝下，平靜地說：「有點難喝」，其神情也漸漸變得痛苦，其後直播中斷。

「羅小貓貓子」的閨蜜指，「羅小貓貓子」其實並不想死，農藥中也混了其他飲料稀釋，事後更主動打電話求救，批評留言的網民「害了一個家庭」。有關說法獲「羅小貓貓子」的母親證實，其母親直指，女兒只是想用這方式挽留前男友，但在網民慫恿下，最終才逞強喝下去，強調會追究起哄者的法律責任。

對此，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，現在直播間的一些網民靠圍觀的方式來發洩情緒，為圖一時口快而不計後果，從倫理道德和社會責任角度，事件中的起哄者是應當承擔責任的。上海律師丁金坤則認為，在直播中留言讓事主喝下去的網民，是涉嫌幫助自殺，如查明留言與自殺有直接因果關係，該些網民便涉嫌故意殺人罪，即使沒直接因果關係，仍對自殺有間接促進作用，也是違反了《治安管理處罰法》，將被治安處罰，同時須承擔相應的民事責任。