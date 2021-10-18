三星堆文物刻畫是否文字惹爭議　專家︰是紋飾

位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址自重新發掘以來，出土文物是否存在文字的爭議不斷出現。近日有內地網民聲稱，在三星堆四號坑3件銅扭頭跪坐人像中，發現疑似文字的符號串，很可能是三星堆文明的「文字」；更有網民把周代古蜀青銅戈上巴蜀符文，與扭頭跪坐人像上刻畫的內容進行對比，指「看上去兩者似乎存在着某種文字發展的連續性」。惟專家其後反駁。

三星堆考古發掘相關工作人員指出，網絡上出現關於三星堆考古的討論是一件好事，但關於四號坑扭頭跪坐人像腿部的紋飾，通過北京大學、中國社科院考古研究所等頂尖考古研究機構，幾百名專家反覆觀察後，確認並非文字。

針對考古學中如何分辨紋飾和文字，廣東省文物考古研究所研究館員、前副所長卜工指出，扭頭跪坐人像腿部的刻畫「確為紋飾，並非文字」，因為中國從彩陶開始，到玉器加工，紋飾都呈現出二方連續、左右對稱的特點，但中國字從甲骨文開始，均為「方塊字」。

對於中國是否只有一個文字系統，卜工認為依目前考古發現而言，是肯定的；雖然三星堆是否會出現文字，或出現其他系統的文字，目前未有定論，但是僅就扭頭跪坐人像上的刻畫來說，更像是紋飾系統。惟他十分欣賞民間對於考古的熱情，認為專家應及時的解疑釋惑，「當民眾的問題沒有得到回應時，探索慾便會不斷增加，這個也給『國家隊』帶來了新的要求，就是積極回答民眾關心的問題」。