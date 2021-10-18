32年來騎電單車載母旅遊　男子︰身為人子的孝道

山東淄博市男子徐金國32年前購買了一輛電單車後，便開始載着時齡62歲的母親四處旅遊，兌現了當初讓母親看更大世界的承諾。他近日接受內媒採訪時，談起當初的決定及數十年來的經歷，坦言這是身為人子應盡的孝道。

徐金國家住臨淄區，父親在他年幼時去世，母親獨自把4個孩子養大。作為長子，徐金國從小便看見母親的辛勞，青年時期更下定決心，要讓母親看看外面的世界。長大後，徐與母親的閒聊中，得知她雖願意旅遊，但容易暈車，徐便萌生以電單車接載母親旅遊的想法，從1989年起，便開始載母親四處遊玩。

32年來，徐金國換過5輛電單車，但也陪伴母親遊遍北京長城、泰山、內蒙古大草原等景區。他每逢假日，便會帶母親出遊。後來他更購買了相機，自學攝影技巧，為的是能在旅行時，給母親留下好看的照片作為紀念。徐金國表示，母親的身體一直很健康，不然也沒法堅持坐電單車出遠門。惟隨着城市發展，電單車在城區行駛逐漸受到限制，同時考慮到母親的年紀，他們近年的活動範圍主要局限在山東省內。

談到堅持帶母親旅遊的原因，徐金國認為旅遊能讓母親更開心，「我想讓她開心，心情好了才能身體健康，才能長壽」。更讓徐欣慰的是，家人都很孝敬母親，數年前母親90大壽時，在外地的家人們都趕回淄博陪伴。對於有網民誤解他為買電單車傾盡家產，又有網民擔心他忽略了妻子，他則指自己陪妻子和孩子的時間同樣很多，妻子也很支持自己的決定。