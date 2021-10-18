足浴店女員工宿舍內遭非禮毆打　警方介入調查

陝西西安市某足浴店女員工沙曉萌（化名）近日在宿舍準備睡覺時，忽有一名陌生男子闖入房間，把手伸進被子內亂摸；沙曉萌奮力反抗，卻慘遭對方毆打致重傷，至今仍在醫院內留醫。當地警方上周六（16日）回應指，案件目前正按程序辦理當中。

沙曉萌憶述，事發於本月2日晚上10時許，她返回宿舍脫掉外衣，僅穿內褲和背心躺在被窩中準備睡覺，惟一名男子突然闖入，並坐在床邊。由於宿舍內僅住有3名女員工，連老闆都不能進入，一般不可能有男人進來，故沙女十分驚慌，立即捉緊被子。未料該男子突然伸手入被子亂摸，沙立即將男子推開，反被男子連人帶被拖下床，其後更慘遭瘋狂毆打，其他兩名女同事嘗試制止不果，直至足浴店老闆及男子的朋友趕到，才把男子強行拉開。

沙曉萌其後想報警求助，卻被老闆搶走手機。老闆勸她不要報警，又指會把事情處理好。沙女因感到頭痛、眩暈，隨後被另一名女老闆送院治療。住院期間，沙更試過在病床上失禁。經診斷，醫生確認沙曉萌為「閉合性顱腦損傷輕型」，建議她留院治療。

內媒記者事後到涉事足浴店採訪，惟職員聲稱老闆不在。沙的家屬事後得知打人者是西安市長安區某村的工作人員，記者於是致電查詢，對方卻對打人一事不置可否，反而多番詢問記者的名字及工作單位，更叫囂︰「你這一天天沒事幹，有時間趕緊掙你的錢去。」記者隨後向警方查詢，惟辦案民警僅表示，案件正在按正常的程序辦理，不肯透露詳情。