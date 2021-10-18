用商戶收款二維碼消費　套現近百億元人民幣　15人落網

江蘇揚州市公安局江都分局周日（17日）通報，警方近日從中國人民銀行揚州市中心支行移交的線索入手，成功破獲一宗特大非法經營案，拘捕15名疑犯，梳理涉案資金近百億元（人民幣，下同）。據稱，該案是全國首宗利用商戶收款碼非法套現的案件，嫌疑人犯案方式前所未有，活動範圍遍布全國10多個省、市、區。

中國人民銀行揚州市中心支行去年8月19日向警方移交一條涉嫌洗錢的線索，指江都人A先生、揚州廣陵人B先生的銀行帳戶異常活躍。警方調查發現，兩人均為普通工人，每月收入僅數千元，但名下銀行卡的流水卻在數百萬元以上，與各自的收入水平明顯不符。

兩人被捕後供稱，他們發現不少銀行都在推行便民政策，在工商部門註冊的正規商戶可辦理收款二維碼，免交易手續費，且民宿、汽修廠等規模稍大的商戶免收手續費的額度非常大。於是，兩人分別申請了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個工商執照，再申請了多個商戶收款二維碼。二人將收款碼共享，掃碼套取大量現金，隔幾天再將現金還進信用卡，反覆掃碼「消費」。

兩人續指，在瘋狂「消費」達到一定額度後，銀行會返現，例如某銀行規定，該行信用卡一個月消費達80萬元（約98萬港元），便可獲8,000元（約9,776港元）現金返利，積分更可換領機票及賓館客房等，兩人便將該些商品以折扣價格在網上拋售，從而獲利。

警方對兩人立案調查後，發現兩人除了互相使用二維碼套現外，還有近千萬元來源於C，而C的帳戶內又有大量資金來源於D及E。警方通過相關數據進行分析後，研判背後隱個一個分工明確、長期利用二維碼非法套現的巨大犯罪團夥，於是在今年4月8日成立專案組調查。

在摸清該團夥的主要骨幹及營運模式，專案組於同月15日展開收網，分赴西安、深圳、襄陽、潛江等地拘捕多名疑犯。其中，團夥頭目「老鬼」僅30歲，是深圳人，他於2019年12月發現上述「商機」後，便開始招攬家族成員一起經營無本可利的「生意」，其後更在網上徵集了一批代理商，網羅「顧客」，其中包括了AB先生。

截至案發，涉案上級商戶註冊人25人，涉案下級代理15人，涉及商戶200多家，公司帳戶800多個，僅「老鬼」一人的套現金額就達10億元（約12億港元），獲利近百萬。目前，案件還在進一步審理之中。