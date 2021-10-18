演習後過津輕海峽　中俄艦隊赴太平洋

中俄聯合海上軍事演習上周四（14日）至周日（17日）在俄羅斯彼得大帝灣舉行，日本有民眾在演習結束翌日，拍到大約10艘中俄軍艦組成編隊，浩浩蕩蕩地通過本州及北海道之間的津輕海峽，由日本海駛往太平洋，引起外界關注。

目擊中俄軍艦通過津輕海峽的日本民眾表示，事發當地時間周一（18日）中午12時半，指現場是國際海峽，不構成航行問題。資料顯示，津輕海峽地理狀況是兩端窄，最窄之處為東端的18.7公里。雖然日本法定領海寬度為22公里，但日方以法律附件方式把海峽領海寬度定為5.6公里，所以海峽中間的水域是公海。

俄羅斯國防部同日公布與中國舉行的「海上聯合—2021」演習已經結束，俄方派出7艘水面艦艇及1艘潛艇參與。中方代表分別是055型驅逐艦南昌號、052D驅逐艦昆明號、054A型護衞艦濱州號及柳州號、902型補給艦東平湖號、846型綜合援潛救生船洪澤湖號以及一艘柴電潛艇，它們上周一（11日）駛入日本海。

中國國防部周一表示，演習上周六（16日）至周日進入跨晝夜反潛演練階段，是中俄歷次海上聯合軍演的重頭戲。反潛巡邏機在目標海域布放聲吶浮標，其後南昌號艦載直升機運用吊放式聲吶，在水面螺旋式收縮搜索模擬敵軍潛艇。