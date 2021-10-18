莆田2死3傷刑事案　疑犯拒捕畏罪自殺亡

福建省莆田市秀嶼區平海鎮日前發生血案，55歲男子歐金中疑因建屋糾紛殺害鄰居，致2死3傷。當地政府懸紅尋找歐金中的逃亡線索多日，至周一（18日），警方通報在公安、武警圍捕下，歐金中當日於平海鎮上林村附近一山洞拒捕並畏罪自殺身亡。

內媒報道指，據平海鎮一名村幹部及有份參與搜捕行動的警員向內媒透露，當天傍晚已接獲通知稱歐金中已被抓獲。惟消息傳出不久，警方通報指出歐金中畏罪自殺身亡，經送醫院搶救無效死亡。

通報又提到，經初步查明，疑犯歐金中因建房用地糾紛，持刀對受害人歐某九等實施故意傷害，造成78歲的歐某九，其兒媳、55歲的歐某英二人當場死亡。而歐某九妻子、83歲的林某梅，歐某九的34歲孫子歐某群，歐某群的9歲兒子歐某軒3人受傷，上述5名受害人均係平海鎮上林村人。傷者經及時救治，暫無生命危險。

據此前報道，歐金中曾在社交平台自稱在翻建房屋的過程中被鄰居阻撓，更遭黑惡勢力打砸，控訴村幹部不作為。莆田警方上周四（14日）回應稱，該案件不存在涉黑涉惡情況，歐金中和包括被害人在內的3戶鄰居因土地、建房問題已有20多年的糾紛矛盾，村鎮等多方曾介入協調，但均無完全化解矛盾。期間更一度引發肢體衝突，有村民亦因阻攔歐金中建房途中意外死亡。

至上周六（16日）秀嶼區治違辦專門下發了緊急通知，叫停在建的農村個人建房，對其進行安全隱患大排查。當地村幹部介紹，目前區裏已經開始梳理和統計轄區內農村建房引發糾紛的情況。