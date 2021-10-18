台女作家遭外賣員追撞　搶救4日不治逝世

曾獲台灣金鼎獎的作家陳柔縉，上周五（15日）在新北市淡水區騎單車時，被後方的外賣員騎車追撞，造成頭部重創昏迷。經搶救4日，醫院在周一（18日）宣告不治，享年57歲。涉事的外賣員將依過失致死罪嫌函送法辦。

台媒報道，陳柔縉是上周五下午5時46分左右，於淡水區中正東路二段往三芝方向騎車，不明原因被後方50歲賴姓男子騎乘的外賣電單車於外側車道直行追撞。據了解，當時天色已暗，現場是上坡路段，又是交通尖峰時段，往來汽車及電單車甚多，賴姓外賣員聲稱陳柔縉的單車突然減速，自己閃避不及因而撞上。

陳柔縉遭追撞之後，兩人均摔倒，賴男僅右手擦挫輕傷，陳柔縉頭部撞擊昏迷，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，緊急手術之後轉進深切治療部觀察，可惜仍於周一下午3時許宣告不治。

資料顯示，陳柔縉1964年在雲林出生、於高雄成長，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者。首本著作《私房政治──25位政治名人的政壇秘聞》於1993年出版，她在2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書，並曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。