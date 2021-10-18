台網紅用換臉軟件製色情片　非法獲利近千萬新台幣

在直播平台擁有逾百萬粉絲的26歲台灣網紅小玉（本名朱玉宸），因涉嫌利用AI換臉技術，將多名女網紅、名人的相片，合成在AV女優的影片並對外販售，非法獲利達上千萬元（新台幣，下同，約274.2萬港元）。警方周日（17日）就案件前往小玉的新北住處將其拘捕歸案。

警方表示，自去年7月起有數名女網紅的性愛影片在網上流傳，經查並非是本人拍攝，影片均來自一個名叫「台灣網紅挖面」的Twitter粉絲團。經查發現，該粉絲團由小玉等人經營，他們透過變臉軟件DeepFake的技術，把知名女網紅、女民代等臉部圖像移植至AV女優身上，並從中販售獲利。受害者更包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷等，讓網民趨之若鶩。

為了能上網觀看影片，大多網民支付數百元的會費，加入小玉所經營的私密聊天群組，從線上瀏覽完整的色情片，且聊天室不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人。

刑事局周日持搜查令前往小玉的住處與工作室搜索，拘提小玉及2名共犯到案，查扣現金458.5萬元（約125.7萬港元）、金融帳戶簿仔13本、電腦2部等證物，向法院聲請裁定扣押不法金流共3筆。全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。