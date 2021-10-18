新冠隔離酒店坍塌致29死 13被告及7公職人員獲刑

福建省泉州市用作隔離新冠肺炎密切接觸者的欣佳酒店，去年3月發生坍塌事故，造成29死50傷慘劇，直接經濟損失5,794萬元人民幣（約6,952.8萬港元）。案件周日（18日）宣判，13名被告和7名公職人員獲刑，其中酒店實際控制人楊金鏘因重大責任事故罪、偽造國家機關證件罪、行賄罪數罪等，判囚20年。

法院審理查明，新星機電工貿有限公司、欣佳酒店實際控制人楊金鏘，違反國家有關城鄉規劃、建設、安全生產規定，為牟取不當經濟利益，在無合法手續下僱傭無資格人員，違規改建大樓結構，將酒店建築由4層違法增加夾層改建成7層，達到極限承載能力並處於坍塌臨界狀態。加上事發前對底層支承鋼柱違規加固焊接作業，引發鋼柱失穩破壞，導致建築物整體坍塌。

當局經查發現楊又夥同他人偽造國家機關證件，向負有安全生產監督管理職責的國家工作人員行賄，致使酒店違規建設、經營行為得以長期存在。質量檢測中心的工作人員，在明知酒店存安全隱患仍提供虛假證明文件；市公安局鯉城分局前副局長張漢輝等多名公職人員亦存在濫用職權、玩忽職守、受賄、徇私枉法、偽造國家機關證件等犯罪行為。

基於各被告的犯罪事實，法院依法作出上述判決，並對楊金鏘處罰金220萬元（約264萬港元）；對其餘12名被告分別以重大責任事故罪、提供虛假證明文件罪等判囚2年半至13年不等。另對張漢輝以受賄罪、玩忽職守罪、徇私枉法罪數罪併罰，判處有期徒刑6年8個月，並處罰金20萬元（約24萬港元），其他公職人員則以受賄罪等判囚2年至6年半不等。