攜雙胞胎幼女出遊險被抱走　台父母嚇壞急搶回

台灣台中市一對夫妻周一（18日）在網上反映，日前與雙胞胎女兒到彰化縣溪湖糖廠出遊，惟兩人在行程中遇見怪事。他們在照顧其中1名女兒時，一陌生女子突然現身抱走另一名女兒，母親發現後急忙上前該女手中抱回女兒，陌生女子事敗後急忙與另外3名男子離開。目前警方已聯繫涉事夫妻到警局說明，並追緝該名陌生女子。

雙胞胎的陳姓父親在社交平台「爆廢公社」貼文指出，他周日（17日）與太太、丈母娘和雙胞胎女兒到彰化溪湖糖廠遊玩，丈母娘眼睛全程盯緊外孫，突然一名年約30歲的女子現身，從他的妻子正手抱走女兒，還說出一句「兩個都抱走」。正當她準備抱走女孩離開時，其動作嚇到陳父全家，其妻急忙奔出從陌生女子手中抱回雙胞胎妹妹。

陳父續指，當時全家驚魂未定，提醒為人父母帶孩子出遊，一定要注意孩子動向，不然「萬一孩子被搶走，無法想像當下能不能搶回來。」此案引發網民熱議，相互提醒父母親，出門遊玩視線絕對不能離開自己的小孩，也有網民認為，陌生女動機不單純，應該報警揪出陌生女的身份。

駐台記者郭良傑報道