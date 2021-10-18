賊人搶現金4萬人民幣　潛逃24年落網

內地男子黎某忠1997年與舒某、張某等6人，在搭乘從浙江溫州市到重慶的長途客車中，持槍搶劫車上乘客現金4萬多元人民幣（約4.8萬港元），案發後舒某、張某等5人相繼落網，但黎不知去向。事隔24年，警方周一（18日）通報近日循線索在山西省將黎某忠抓獲，並將他依法刑事拘留。案件仍進一步調查中。

案情指，1997年6月27日，黎某忠潛逃後與親屬斷了一切聯繫，也未使用本人身份證件。受當時技術條件、偵查手段限制，警方一直未能找到其藏身之處。隨後多年間，辦案民警曾赴山西、甘肅等地及其戶籍地重慶市墊江縣調查，並發現黎的妻子攜帶兩歲的小女兒一直未曾回家，懷疑她們投奔黎某忠，但大女兒黎某秀、二女兒黎某一直在墊江長到成年直至嫁人。

警方判研，黎某忠本人不敢與家人聯繫，但其小女兒很有可能與他的大女兒、二女兒有聯繫。經查，發現一名叫李某玲的山西籍女子與黎某秀、黎某有聯繫，因李與黎為諧音，李某玲隨後確認為黎某忠小女兒。原來20多年來，黎某忠化名為李某某，潛藏在山西省汾西縣，警方最終派民警在山西成功將他拘捕。