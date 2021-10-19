內地興起一日情侶體驗服務　付費陪逛街聊天牽手

內地近期興起「一日男/女友」服務，受到不少單身年輕人的歡迎。顧客支付一定金額後，讓對方假扮伴侶，可享受陪逛街、飲奶茶、拍照、聊天、牽手等服務。有專家分析，此類現象是學生受不良社會風氣影響，貪圖新鮮；或在家庭中造成情感缺失，希望通過體驗式服務獲得情感依賴。

目前不少網購平台、影片直播平台等出現出租一日情侶的服務，帥哥美女、聲音動聽、職業等不同標準的男女友都有不同的價格。其中有網購平台的店舖發布廣告，30分鐘聊天需190元（人民幣，下同，約233港元），牽手每次100元（約123港元）等。有大學生購買相關服務，當作生日禮物送給好朋友。

山西一名22歲男子早前在某間「一日男友」的網店中工作，雙方各從一訂單中分得一半提成。顧客在付款前，需通過男方的照片、語音等進行挑選，再購買不同的服務體驗。另有從事該行業的男子表示，曾有女客人購買服務，事後與出租男友發展成情侶，惟感情破裂後女方到網店投訴。

官媒周一（18日）表示，上述行為不能以賣淫、嫖娼的規定進行管制，處於灰色地帶，游走法律邊緣，他們雖有金錢交易，但無證據證明其發生性關係，暫無法進行監管。