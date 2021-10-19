警破4730噸成品油走私案　移送檢察院審查起訴

中國海警局周一（18日）通報，執法部門在本月11日已將「4·22特大成品油走私案」移送海南省人民檢察院第一分院審查起訴。該案共查獲5艘運送及購買走私成品油的母船及漁船，拘捕21人，現場查獲4,730噸成品油，是中國海警局直屬第四局破獲的現場載油量最大的成品油走私案。

海警局表示，警方今年4月根據線索發現1艘涉嫌載有大量走私成品油的船舶，多次向黃海至南海海域漁船出售、過駁成品油。海警獲悉該船曾在海南文昌附近海域出現，隨即出動多艘艦艇日夜巡邏。至22日晚，當局成功在文昌市東部海域發現一艘名為「DINGYUAN NO.18」的油船正向一艘漁船過駁成品油，遂強行登檢並發現大量無法提供合法手續的成品油。

經審訊，當局同月28日成功抓獲兩艘欲購買走私成品油的漁船，兩船涉案人員對分別購買45噸成品油的行為供認不諱。另經嚴密追蹤調查，「DINGYUAN NO.18」船於今年3月21日，從台灣台中港出發，出發時裝載約5,790噸柴油，之後從某外籍大型油船上接駁成品油約1,500噸，總計裝載約7,290噸成品油。

自3月26日起，「DINGYUAN NO.18」船到達廣東、香港以南海域，並於4月7日開始向中國大陸地區漁船、漁船改裝油船、小型油船出售走私成品油。期間，使用暗號並確認訊息後進行加油，共計向11艘船舶出售、過駁成品油14次，共計2,560噸。