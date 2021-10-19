自駕團群組再多至少16人染疫　足迹遍及8省市區

內地新一波新冠疫情群組擴大，自駕團群組到過的甘肅蘭州市、內蒙古張掖市等地，周二（19日）通報再多至少16人染疫，令群組增至24人染疫，病例足迹遍及8省市區，涵蓋甘肅、內蒙古、陝西、寧夏、湖南、貴州、青海、重慶。

國家衞健委周二（19日）通報，前一日新增25宗新冠肺炎確診病例，9宗為本土病例，其中4宗來自陝西西安，1宗來自寧夏銀川，屬於自駕團最初確診的8人。另外1宗來自湖南長沙，1宗來自陝西西安，是自駕團群組周二新增病例。其餘2宗來自內蒙古錫林郭勒盟，未知是否與自駕團群組有關。

內蒙古周二通報，截至當日凌晨0時40分，阿拉善盟額濟納旗新增5宗病例，同時有2宗初步確診。甘肅同日通報，蘭州市當日新增6宗本土病例，其中5人曾到內蒙古額濟納旗旅遊，期間與自駕團最初確診人士，在同一間餐廳用膳；剩餘1人為一名患者之子，就讀小學，周一（18日）曾在校內用饍。

湖南周二通報，長沙市長沙縣前一日新增1宗本土病例，患者來自甘肅省嘉峪關，到長沙參加企業觀摩活動。貴州同日通報，遵義市當日新增1宗本土病例，患者本月9日起到過甘肅、內蒙古旅遊，上周五（15日）經青海省轉機，翌日前往重慶黔江區城市大峽谷景區、阿蓬江國家濕地公園、濯水景區等地旅遊。

陝西周二通報，前一日新增1宗本土病例，59歲患者來自西安，曾與自駕團最初確診人士在西安遊覽。因應出現自駕團群組病例，蘭州市城關區兩小區周二起調整為中風險地區，甘肅張掖七彩丹霞景區即日起暫時關閉。銀川市呼籲民眾如非必要不離開當地。

至於內地前一日新增的16宗境外輸入病例，為上海5宗，雲南4宗，廣東3宗，湖南2宗，福建和甘肅各1宗。同日新增19名無症狀感染者，其中2人為本土病例，分別來自雲南德宏傣族景頗族自治州和陝西西安，後者為自駕團最初確診的8人之一。內地至今累計96,571宗確診，其中4,636人死亡。