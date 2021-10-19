家教促進法草案三審　規定家長管教子女法律責任

十三屆全國人大常委會第三十一次會議於周二（19日）至周六（23日）在北京舉行，將第三次審議家庭教育促進法草案。全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉表示，針對家長對未成年子女施加過重的學習負擔，對未成年子女沉迷網絡等行為疏於管教等問題，草案將明確父母或者其他監護人的相關職責。如未成年人存在嚴重不良行為或實施犯罪行為，公檢法機關可根據情況對監護人予以訓誡，並責令其接受家庭教育指導。

臧鐵偉周一（18日）在記者會上指出，這次草案中作出多處調整，包括緩解父母在家教方面的焦慮。其中針對家教內容，強調引導父母更注重未成年子女品德、科學探索精神和創新意識，同時培養良好學習、行為和生活習慣。而在家教方法上，則引導父母樹立正確家庭教育理念，掌握科學的家庭教育方法，明確父母應當合理安排子女學習、休息、娛樂和體育鍛煉的時間。

草案要求縣級以上地方人民政府應採取措施，減輕義務教育階段學生功課和校外培訓負擔，暢通家校溝通渠道，推動家校教育互相配合。從國家、社會多角度，草案進一步明確各方面為父母或者其他監護人實施家教提供支持協助的責任。另草案增加規定市、縣、鄉級政府對留守和貧困未成年人家庭提供生活幫扶，並為留守未成年人和困境未成年人的父母或者其他監護人實施家教創造條件。

草案三審稿又進一步釐清家庭和學校教育的界限，做好與未成年人保護法、反家庭暴力法等法律的銜接，防治不採用正確的家庭教育方法，對子女實施家庭暴力的問題。但針對非營利性家教服務機構良莠不齊等問題，臧鐵偉表示，草案未對從事家庭教育工作人員的准入要求作出明確規定。