內地不法分子收購速遞面單用作詐騙　個人訊息即日賣出

雙十一臨近，有內媒近日調查發現，市民網購商品的速遞包裹面單，竟被高價賣給從事網絡詐騙的不法分子。亦有出售速遞面單的賣家表示，手下有「代理」專門向速遞網點的工作人員收料。內媒更發現，有市民下單寄出包裹的訊息單據，當日就被標價出售。

內媒報道，印有姓名、電話、地址等個人訊息的速遞面單遭明碼標價批量售賣，涉及多間速遞公司。這些速遞單被分類成「歷史」和「實時（當天寄出）」兩種，又根據商品類型、價格、速遞用戶性別等分類售賣。在地下市場，實時面單開價較高，亦有賣家將歷史訊息打包出售。至於鞋包、白酒、服飾、化妝品、母嬰等商品，由於詐騙成功率較高，即俗稱「好騙」，收購價可高達5元人民幣（約6港元）一條。

有速遞面單賣家向內媒表示，手下有多名代理負責跟拍照的速遞網點工作人員收料，保證一手貨源。該賣家又稱每天處理數百至上千條面單。賣家發給記者的速遞面單照片，多是直接從速遞包裹上拍攝，也有從打印機打印出來的連張面單。內媒又發現有聊天群組潛伏着大量出售和收購各類速遞訊息的用戶。

詐騙分子在取得個人速遞訊息後，多會冒充客服或速遞員用不同手法「釣魚」，常見例如「包裹丟失，速遞公司理賠」、「商品損壞，聯擊退款」等。之後騙徒會發送釣魚網站鏈接給受害人，誘騙對方在網頁上輸入身份訊息、銀行卡訊息和驗證碼，從而將受害人銀行帳戶內的款項轉走。