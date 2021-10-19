台今增6宗確診　境外接種大陸疫苗視作有效

台灣周二（19日）公布新增6宗新冠肺腅確診病例，其中1宗為本地個案；同日無新增死亡病例。台衞生部門同日表示，如在外地接種世衞組織核發緊急使用清單的新冠疫苗，包括英國阿斯利康、美國莫德納、德國BioNTech、美國強生、大陸國藥、大陸科興，可於全台預防接種資訊管理系統採取補登錄，也視為有效劑次。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，新增本土個案為新北1名60多歲男子，因發燒就醫採檢確診。衞生單位已追蹤接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人自主健康管理、5人列自我健康監測。新增5宗境外輸入個案為4男1女，年齡介乎10多至60多歲，分別自美國、阿聯酋、菲律賓及馬來西亞入境。至今台灣累計16,343人確診，當中846人病亡。

有台商在大陸接種大陸國藥和科興疫苗後，返台要求換發當地接種疫苗後核發的證明（小黃卡）。台指揮中心副指揮官陳宗彥周二表示，只在台灣接種才會登錄在小黃卡，若在外地接種符合世衞組織核可的疫苗，則可補登錄在預防接種管理系統，返台後毋須追加接種；如未完成接種，返台後需依台灣核准使用的疫苗接種期程、間隔，完成後續劑次，且依當時當地開放接種對象與提供的疫苗進行接種。

指揮中心提醒，市民接種上述世衞核發緊急使用清單的疫苗，不納入疫苗接種證明，因此，補登接種紀錄的市民應妥善保存於外地接種的證明或接種記錄，以作為後續醫療諮詢或查核之依據。