台女檢察歧視不當檢驗被告　罰款4個月薪金

台灣女檢察官莊珂惠於2016年和2018年辦理2宗案件期間，被指對被告出言歧視，又命女被告脫衣讓其檢驗胸部和私處，因而被監察院認定涉及歧視與損害被告權益，去年通過對其彈劾。司法院職務法庭周二（19日）判她罰款4個月薪金，約50多萬元新台幣（約14萬港元）。已被調到雲林地檢署任職的莊表示，將待收到判決書後，再決定是否上訴。

據指，莊在2016年10月偵辦一宗欺詐案時，訊問越南籍阮姓被告時，語帶岐視地斥責阮女，「妳對我們台灣這個社會有什麼幫助啊」。通過彈劾的監察委員認為，莊訊問的用語及態度顯有不當，違反聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」嚴重損及阮女權利，有損司法威信，違失情節重大。

另於2018年4月，莊辦理一宗妨害婚姻案件，開庭時，明知當日該署的女性檢驗員因公外勤，仍在無急迫性的情況下，堅持要求黃姓女被告在偵查庭座椅上，脫去衣褲，讓她檢檢胸部和私處，涉及污辱當事人，損害當人權益。監委認為，莊違反比例原則地膨脹自己的權限，有重大違失。

東網駐台記者郭良傑報道