豐台區增1本土病例　與自駕團確診者乘同一列車

內地一個新冠肺炎自駕團群組牽連國內多個地方，其中北京市周二（19日）新增一宗關聯確診病例。北京市疾控中心副主任龐星火表示，患者長期在甘肅省武威市居住，上周五（15日）乘坐列車赴京途中，因與寧夏銀川市確診病例艾某同一車廂的相鄰臥鋪而染疫。

龐星火周二在政府新聞發布會公布最新疫情情況，患者現居於豐台區恒富中街，他在周日（17日）自覺咽部不適、咳嗽，翌日看到與艾某有關的疫情新聞後，主動向轄區報告，作為密切接觸者接受檢測，結果發現染疫，至周二轉至定點醫院隔離治療。

豐台區副區長張婕表示，該區根據上述確診病例抵京後的行動軌迹，決定對恒富中街3號院、怡海花園六期底商等地設為封控區，相關人員需實施嚴格的「14+7」隔離措施，即居家隔離14天、健康監測7天，並於居家隔離期間進行5次核酸檢測。另對區內嚴重落實封控措施，包括進入室內公共場所的人流只限流至75%；另豐台區人員非必要不出京。

另外，目前初步判斷有9名密切接觸者，249名次密切接觸者，相關地區正逐級採取封控管控等措施。其中一名密切接觸者人員所在學校自即日起停課一周，曾與其接觸的教師7人、學生92人轉至集中隔離觀察點，其他師生全員核酸檢測。