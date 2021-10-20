4歲女孩下體裂傷處女膜破裂　幼園︰玩滑梯摔傷

雲南昆明市年僅4歲的女孩小萌（化名）近日在幼稚園離奇受傷，經送院檢查後，確認下體隱私部位皮膚裂傷、處女膜破裂，最終需縫7針。小萌母親周女士事後向園方討要說法，園方聲稱小萌是玩滑梯時受傷，惟周女士認為疑點重重。目前，當地警方及教體局均已介入調查事件。

周女士近日接受內地傳媒採訪時憶述，小萌上月1日才入讀涉事的「昆明揚帆貝貝滇池衞城幼兒園」，惟翌日（9月2日）便發生意外。她當天下午5時50分接到老師來電，聲稱小萌在園內摔傷，趕到幼稚園時卻發現女兒在洗手間內哭泣，便立即把女兒送到就近的昆明市兒童醫院治療。門診病歷顯示，小萌下體左側外陰皮膚裂傷，裂口長約1.5厘米，深至皮膚全層，縫了7針；拆線後，周女士獲醫生告知「孩子處女膜破裂」。

她事後向園方討要說法，園方聲稱，事發於下午4時半左右，小萌是在滑梯上玩耍時受傷。惟周女士提出多項疑點，包括小萌在下午4時30分左右受傷，為何她於下午5時50分才接到電話通知，期間發生了甚麼事；她趕到幼稚園時，小萌的外褲完好，內褲也已被老師更換；她翻看閉路電視畫面時發現，小萌玩滑梯來回7次，期間未曾摔傷，直至結束時，小萌也表現得十分開心，且老師帶她去吃飯時，她還「蹦得很高」，完成沒有受傷痛楚的表現。

周女士續指，根據閉路電視畫面，小萌返回課室吃飯後，便進入洗手間，停留了約3分鐘，隨後有老師進入洗手間內，後來班主任也出現，期間有老師打電話。及後，多名老師來來回回出現在畫面中，「拎了4次黑色塑料袋（膠袋）從衞生間（洗手間）出來，不知道裏面裝的是甚麽」。

西山區教體局社會教育科相關負責人指，當局於本月9日接到園方來電口頭通知，3天後才收到園方的書面報告。報告中，也聲稱小萌於9月2日下午4時40分左右，在幼園戶外活動玩大型玩具時，發生意外摔傷事故；在下午5時30分，小萌如廁時，才哭着告知老師。該負責人強調，已要求園方配合警方與家長處理事件，並先行承擔治療費用，同時要求園方對設施設備安全隱患進行排查和整改，提高老師帶孩子的管理能力。

幼稚園負責人回應內媒查詢時，強調事發後警方和教體局已介入，「我們該匯報的，該解決的，教育局該出面的，都出面（做）了」。