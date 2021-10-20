16歲少女誕病嬰後遺棄醫院　遭法院撤銷監護權

上海市黃浦區人民檢察院周二（19日）公布了在「女檢察官為民辦實事」典型案例評選活動中，獲評選的典型案例。該案中，未成年少女小麗離家出走後以盜竊為生，在醫院誕下一名身患肺炎、梅毒的男嬰後，不辭而別，並繼續以盜竊為生。經檢察機關建議，兒童福利院提起訴訟，最終法院撤銷了小麗的監護權。

黃浦區檢察院介紹，案發於2017年9月，小麗在長征醫院誕下男嬰後，醫院便發現男嬰患有嚴重的圍產期窒息、新生兒肺炎、低血糖症、敗血症、母嬰傳染梅毒，隨即下發病危通知。小麗當時僅16歲，入院時也只有一套衣褲，無人陪伴、身無分文，隨身攜帶的行李散發陣陣惡臭。小麗聲稱，男嬰已是她的第2名孩子，但她對男嬰漠不關心，翌日更不辭而別，上海市兒童福利院隨後成為男嬰的臨時照顧人，為男嬰起名為「小海」。

小麗1年後因盜竊被捕，黃浦區檢察院受理案件時，發現小麗除了曾多次盜竊外，流浪期間更與其他流浪漢未婚生育，產後第二天將病危嬰兒遺棄在醫院。主辦檢察官莫葦菁查證時，發現小麗未滿16歲便離家出走，因打架、盜竊被民警拘捕3次，3度送往相關學校監管矯治，並遣送回原籍地，但她仍以盜竊為生，並斷絕與父母的來往。

雖然案發前，小海已被上海兒福院以棄嬰的身份暫時收養，但因親生母親的身份明朗，小海的監護權成為難題。為維護小海的權益，最大化保障患兒順利成長，檢察機關展開對小麗監護能力、監護條件、監護意願的調查，並尋找其他與患兒有血緣關係的親屬，以確定合適的監護人，最終建議並支持上海兒福院作為臨時監護人，向黃浦區人民法院提起撤銷小麗監護權的訴訟。2018年底，法院撤銷了小麗的監護權，由上海兒福院作為小海的監護人。