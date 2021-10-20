結拜「十兄弟」為非作歹　涉黑組織兩主犯判死

海南省第二中級人民法院近日對一宗涉黑案件進行一審宣判，其中主犯邢孔泉犯組織、領導黑社會性質組織罪和故意殺人罪等7罪，另一骨幹成員陳運強犯參加黑社會性質組織罪，故意殺人罪等5罪，兩人均被判處死刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。其餘44名被告分別被判處有期徒刑1年半至20年不等。

經審理查明，在上世紀80年代末，邢孔泉與劉X剛等人在海南樂東縣九所鎮抱旺村結拜為兄弟，對外號稱「十兄弟」；及後，邢等人為逞強爭霸，確立在抱旺村的非法權威，網羅了陳運強等人，與同村羅X武團夥抗衡。1990年10月，邢等人與羅X武團夥火併，槍殺了羅X武團夥中的一名成員。隨後，邢等人便在抱旺村形成強勢地位，並逐步形成以邢孔泉為首的黑社會組織。

在1991年至1995年間，該組織通過威脅、恐嚇、毆打等手段，壟斷抱旺村周邊冬季瓜菜收購生意。1996年10月，該組織毆打羅X武致死，但未被警方處理，進一步擴大其影響力。1997年，時任抱旺村的村支書邢X聰安排邢孔泉成立「聯防隊」，由邢孔泉擔任副隊長。及後，該組織便以聯防隊名義私設公堂、非法拘禁、敲詐勒索、非法聚斂錢財壯大實力，並故意傷害受害人吉某，吉某其後死亡。2005年後，邢孔泉利用該組織的影響力，通過非法開採河沙、經營老爸茶店和酒吧等手段非法獲利。在2010年，在望樓河沙場聚眾鬥毆案中，受害人陳X帥與陳X召被該組織成員槍殺。

法院認為，該組織為維護其非法利益，確立非法權威，以暴力、威脅等手段，有組織實施故意殺人、聚眾鬥毆、故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索、非法采礦等犯罪案件18宗，違法案件5宗，共造成5人死亡、1人重傷、3人輕傷、多人輕微傷的嚴重後果，邢孔泉又通過賄選當選抱旺村委會主任及縣人大代表，把持基層政權，欺壓殘害群眾，稱霸一方，嚴重破壞當地社會的經濟、生活秩序，遂作出上述判決。