新婚女子景區玩吊威吔墮湖亡　官方稱擅闖

內地26歲李姓女子於上周六（16日）前往河南林州市萬泉湖景區玩索道滑行項目時，因為鋼絲斷裂墮入湖中，經打撈上岸後身亡。事發後死者家屬質疑項目安全設施不足，周二（19日）林州市委宣傳部則表示，涉事遊樂項目負責人已被刑拘，至於死者則為自行進入已封閉的景區。

死者家屬稱，李女是河南濮陽人，於當地一家三甲醫院任職醫護人員，今年4月剛結婚。事發當日她與多名好友前往萬泉湖景區遊玩，更進行了名為「飛度威亞」的網紅活動。該項目是利用威吔將參加者吊起，在湖面上滑行。李女當日因為鋼絲斷裂墮入湖中，而現場不但沒有救援人員，也沒有救生衣，最後救援隊花了3個小時才把她打撈起來。另死者家屬質疑，該景區經已停業一段時間，但該索道項目卻依然開放。

內媒發現，景區於上月30日曾公告景區臨時關閉，原因受前期強降雨天氣的影響，淇淅河水流量持續增長，通往景區的道路被洪水淹沒，致無法進入。為保障遊客安全，景區自本月1日起臨時關閉，已購票的遊客可申請退票。對為何景區關閉後，李女還能進入景區遊玩，景區工作人員則表示不清楚。

林州市委宣傳部工作人員周二向記者稱，事發當日景區是關閉狀態，李女是自己繞路走山路進入，當時李女一行多人搞團隊活動。該工作人員又稱，涉事遊樂項目的負責人已被刑拘，該項目已停止營運。目前，類似的項目已在林州市範圍內進行安全隱患排查。周二內媒多次致電李女家屬，但對方未接電話。前一日家屬曾以短訊回覆，「今天確實事情比較多，晚點回覆電話」，此後一直未有回覆。