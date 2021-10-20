台外長月底料訪歐出席對華會議　周六抵布拉格

由美、英、澳等國家和歐洲議會多名議員成立的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），本月下旬將在意大利羅馬舉行會議，並邀請台灣的外交部長吳釗燮出席。台外交部發言人歐江安周二（19日）表示，正研議吳此次出訪歐洲行程的細節安排。同日捷克台灣商會於當地表示，吳釗燮與一個商業代表團將於周六（23日）至下周三（27日）訪問布拉格。

歐江安表示，IPAC是去年成立的跨國議會組織，共有橫跨五大洲的19國及歐洲共20個議會參與，宗旨是促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國大陸尊重國際規範、全球安全及普世人權，針對大陸對台文攻武嚇，再表達嚴正關切。今年以來，該組織曾就台灣參與世界衞生組織、立陶宛與台灣發展關係不該受霸凌等議題表達對台支持。

IPAC透過新聞稿稱，除吳釗燮外，本月底會議亦將邀請西藏流亡政府司政邊巴次仁、香港前立法會議員羅冠聰、世界維吾爾大會倫敦負責人馬赫穆特等人參加。

吳釗燮日前被問到訪問歐洲行程時稱，台灣一定要開拓國際空間，重點不只是美國，歐洲也很重要。捷克參議院外交、國防和安全委員會本月中通過決議，歡迎吳釗燮於本月27、28日參加於布拉格舉辦的論壇。大陸駐捷克大使館對此表示強烈不滿並堅決反對。