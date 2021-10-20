網信辦公布最新版新聞稿源單位名單　違規轉載將處罰

國家網信辦周三（20日）公布最新版《互聯網新聞訊息稿源單位名單》，涵蓋中央新聞網站、中央新聞單位、行業媒體、地方新聞網站、地方新聞單位和政務發布平台等共1,358家稿源單位，同時首次將公眾號和應用程式納入名單。

國家網信辦新聞發言人介紹，為適應網絡傳播新形勢而更新稿源單位名單，2016年版本同時作廢。具有互聯網新聞訊息採編發布服務資質的互聯網新聞訊息服務單位，依法設立的報刊社、廣播電台、電視台、通訊社和新聞電影製片廠等從事新聞採編業務的單位，黨政機關開設的官方發布平台等三類單位，可申請加入名單。

中央新聞網站，中央新聞單位，主管主辦單位為中央和國家機關、群團組織等的發布平台，向國家網信辦提交書面申請；地方新聞網站、地方新聞單位等向所在省（區、市）網信辦提交書面申請，經主管部門審核同意後按程序審批。

發言人強調，即日起，互聯網新聞訊息服務提供者轉載新聞時，必須依據最新版《互聯網新聞訊息稿源單位名單》執行，對超範圍轉載，將依法依規予以處罰。下一步，國家網信辦將對稿源單位名單實行動態管理，對符合要求的，及時增補納入；對違反法律法規、出現訊息安全責任事故等問題的稿源單位，及時採取凍結、移除等處置措施，推動稿源單位強化責任意識、把關意識，提升內容質量和運行安全。