國資委督促保障能源供應　作為企業考核主要指標

快將進入冬季，內地電力供應緊張引發關注。國務院國資委周一（18日）召開擴大會議，會上提出今冬明春能源供應保障考核獎懲辦法，把保供作為今年企業考核的主要指標，實行「一票否決」，進一步推動企業擔當履責。

出席會議包括中核集團、中石油、中石化、中海油等17家央企負責人。會議指出，近期國資央企為落實中央、國務院決策部署，千方百計組織生產，調動一切資源擴產增銷保供。煤炭企業在東北地區煤炭日均產量穩步增長；發電企業不計代價補充電煤庫存，快速啟動臨停燃煤機組；電網企業統籌全網資源，加強運行監測，保障電網穩定運行。

會議要求，煤炭企業要優化產能布局，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，已核准且建成的露天煤礦要加快投產達產，加強與地方國企協同提升供應能力，帶頭執行長協價格，積極保障發電供熱和群眾用煤需求；發電供熱企業要全力保障機組能開盡開，水電核電企業要在確保安全的前提下「度電必爭」、多發滿發，積極提高電力供應能力。

電網企業要強化大範圍資源配置和全網統一調度，提升電網智能化水平，增強消納新能源和安全運行能力，配合地方政府完善有序用電方案，堅決保障民生、冬季取暖、公共服務等用電需求；石油石化和管網企業要增產增儲，加大油氣勘探開發，積極發展頁岩氣、煤層氣，提高管網運行效率，多元開展國際油氣合作，不斷提升保供能力。