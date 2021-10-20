內地清理虛假虛擬特色小鎮　要求發展着重質量

國家發改委推進城鎮化工作辦公室綜合組組長吳越濤周三（20日）在記者會上表示，內地目前有大約1,600個，根據全國各省區市制訂的特色小鎮。當局下一步將清理清單外特色小鎮，對此前已建設或命名的特色小鎮進行全面審核，對不符合要求的進行清理或更名，特別是對虛假虛擬的「特色小鎮」要堅決清理。

吳越濤在記者會介紹近年全國特色小鎮發展狀況時指出，各地區發展特色小鎮從注重數量逐步轉向注重質量，其中全國省區市中19地清單內的特色小鎮數量少於50個。而全國特色小鎮共吸納就業人數約440萬人、近年累計完成投資約3.5萬億元（人民幣‧下同，約4.25萬億港元）、年繳納稅收約2,800億元（約3,400億港元）；每個特色小鎮累計完成投資平均約21億元（約25億港元），吸納就業人數平均約2,700人，年均繳納稅收約1.7億元（約2億港元）。

發改委等10部委於9月底聯合印發《關於印發全國特色小鎮規範健康發展導則的通知》（下稱導則），要求特色小鎮嚴守房住不炒、合規用地、債務防控、生態環保等底線。為推動落實導則，吳越濤稱下一步發改委將開展「回頭看」行動，進一步規範特色小鎮建設秩序，包括指導各地全面建立特色小鎮清單管理機制，清理清單外「特色小鎮」，同時督促地方政府加強監測監督監管，對違反底線的行為限期整改和清理。