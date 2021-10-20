台軍雲豹裝甲車採購弊案　中興電工董座判囚6年半

台灣的國防部2015年爆出雲豹裝甲車採購弊案，裝甲車底盤由78億元（新台幣，下同，約19億港元）預算改以48億元（約12億港元）低價成交。案件歷經台中地方法院多次審結後，周三（20日）最後宣判涉案的中興電工董事長江義福，因涉違反證券交易法、詐欺取財罪判囚6年半，全案可上訴。

台中地檢署2015年6月11日搜索國防部軍備局、得標廠商等地，並約談涉案軍官、廠商負責人等59人後起訴。檢方指，國防部軍備局對外招標的「裝甲車動力底盤系統」採購案，中興電工、億嶸、啟福等廠商原本有意投標，但都不符合資格，3間廠商後來組成軍火集團，亦以原本78億元預算改以48億元低價得標，引起軍方督察系統注意。

檢方調查指，有關的「動力底盤系統」是軍方裝甲車通用底盤系統，得標廠商同時負責組裝工作，自2012年開始量產多類型裝甲車。但廠商疑以改用次級材料，致雲豹裝甲車經常損壞。經查，中興電工等涉案人涉嫌以大陸低價配件混充高級品交貨，並行賄軍方驗收過關，台中地檢署遂以貪污、詐欺等罪，起訴江義福等33人、9間公司。

法院宣判，江義福除了執行上有期徒刑外，並需交罰金3,500萬元（約945萬港元）；並沒收中興電工違法所得的20.9億元（約5.6億港元）。另中興電工總經理郭慧娟涉違反證券交易法，判囚2年，緩刑5年；副總經理李良章判囚4年2個月，另外專案經理、副工程師等4人分別被判囚半年至1年8個月不等。