為吃野雞攜工具捕「三有」動物　父子被刑拘

重慶市大足區寶興鎮一對覃姓父子為吃野雞，近日攜自製工具到山林狩獵。大足區公安局周三（20日）向內媒表示，在接獲群眾舉報後，民警將這對非法狩獵的父子當場抓獲，因2人捕獲一隻國家「三有」保護動物雉雞，目前已被警方採取刑事強制措施。

據內媒報道。「三有」保護動物即是有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。大足區公安局工作人員說在上月28日接獲群眾舉報稱，寶興鎮旗團村有人非法狩獵。經警員一個小時搜尋，他們在旗團村一山坡的樹林旁發現一手提尼龍口袋的覃父，並可看見尼龍袋內疑似有動物掙扎。

民警隨即將覃父控制後，從尼龍口袋中查獲野雞一隻，另又在不遠處抓獲頭戴照明燈、手持捕網的覃男。經兩父子交代，他們為了能吃到野雞，當晚攜帶自製工具前往旗團村非法狩獵，通過柴油機發出轟鳴聲引誘野雞從樹林中竄出，再通過強光照明燈照射野雞眼睛，趁野雞陷入暫時呆滯狀態時上前獵捕。

大足區公安局工作人員表示，經鑑定，覃氏父子捕獲的野雞是雉雞，已列入《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。目前，二人因涉嫌非法狩獵已被依法採取刑事強制措施。