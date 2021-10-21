東部戰區跨海偵察演練　官兵武裝泅渡登島

被視為「攻台主力」的解放軍東部戰區陸軍第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察分隊，連日來在福建省東部某海域，模擬近岸島嶼越海偵察監視，組織整建制跨海偵察行動演練。偵察隊員在高強度、跨晝夜的實戰化演練中，磨礪血性意志，錘煉打仗能力。

內地官媒周三（20日）報道，偵察分隊官兵依照作戰命令，採取徒步行軍的方式，向數十公里外的任務地域集結。任務分隊徒步奔襲期間，導演部還多次模擬小股「敵人」襲擾、衞星過頂偵察及炮火襲擊等多種「敵情」。

天色漸暗後，無人偵察分隊釋放多型無人偵察機實施空中偵察，情報處理分隊通過無人機回傳畫面，實時分析研判目標區域地勢地貌、兵力部署和陣地配置，標繪目標坐標和潛在威脅。數小時後，武裝偵察分隊借助夜色全副武裝，採取無動力操舟的方式，成建制抵近至目標島嶼附近海域。

在距離岸灘約3,000米時，隊員們採取武裝泅渡的方式向岸邊礁石接近，並通過崖壁攀登成功潛入目標島嶼叢林地。潛伏在遊動哨兩側的偵察隊員同時出擊，制服哨兵。隨後，偵察隊員迅速佔領制高點，利用戰場雷達、戰場電視等多種偵察手段，對區域內重要目標實施偵察監視。完成任務後，前沿偵察隊員依照作戰命令交替掩護，成功撤出任務區域。

第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察營教導員林鋅港指出，此次偵察滲透演練，結合偵察兵「走、打、吃、住、藏、保」等行動特點，在全面檢驗提升單兵單裝能力、班組協同配合、要素互聯互通水平的同時，更錘煉了兩棲偵察分隊遂行越海偵察行動的能力。