美準駐華大使多方面批評北京　籲助台灣自我防衞

獲美國總統拜登提名出任駐華大使的資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns），周三（20日）出席參議院外交關係委員會的提名確認聽證會時，對中國諸多批評，又認為美國的行政部門和國會都應協助台灣自我防衞。

現年65歲的伯恩斯引述美國國務卿布林肯指出，「中國是美國在21世紀的最大地緣政治考驗」，當應該時，美國會與中國激烈競爭，包括在經濟、關鍵基礎建設與新興科技領域；但會在符合美國利益時與中國合作，例如在氣候變化、全球衞生與無核化等方面等。

伯恩斯又指控北京的在新疆進行種族滅絕、在西藏侵害人權、扼殺香港自治與自由，以及霸凌台灣；他表示，這些非公正作為必須停止。他亦關注解放軍軍機飛近台灣，指中國大陸近來對台灣的作為特別令人反對（especially objectionable），他認同美國持續奉行一中政策，支持和平解決爭端，反對破壞印太區域現狀與穩定的單方面作為，也呼籲美國行政部門與國會都應依循《台灣關係法》，協助台灣維持足夠自我防衞能力。

根據美國大使提名程序，相關委員會召開聽證會後，會擇日就提名案進行表決；委員會通過後才會送交參議院全院審議，獲過半數參議員支持即算通過。