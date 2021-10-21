台空軍「天龍演習」　F16V戰機遭自身炮彈碎片擊中

台灣空軍一年一度的「天龍演習」周二（19日）起在花蓮空軍基地展開，卻傳出一架編號6675的F16V戰機，在執行空中機炮射擊打靶項目時，疑遭自身的20毫米機炮炮彈碎片傷及機身，且在戰機返航並進行安檢時才發現。空軍派遣專家檢視後，排除是遭炮彈擊傷，初步研判可能是自製炮彈品質不良，目前正進一步調查原因。

台媒報道，該架F16V戰機在執行完射擊項目後返回基地後，進行安全檢查時，機師及機工長赫然發現左側機炮口前方機身蒙皮處，有兩處蒙皮擦傷破裂。因戰機的M61A1火神式機炮就在左側，蒙皮破裂處剛好在炮口前方，研判可能是炮彈射出後破裂，破片擦傷機身所致。

報道引述空軍官員解釋，從蒙皮擦傷處研判，並非外傳是彈孔，但目前已懷疑是自製的20毫米炮彈品質有問題，在射出時彈頭破裂，才會造成機身蒙皮受損。

對此，台灣的空軍司令部周三（20日）回應稱，花蓮基地一架F16型戰機於當天訓練完畢，落地後檢查發現蒙皮2處擦傷，初判為空中機炮射擊時所發生，強調戰機其他系統並無異常。空軍司令部進一步表示，針對事件，正由專案小組對彈藥及機炮系統進行檢視調查，以確定肇因，排除故障，維護飛行安全。