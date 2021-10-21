村民集體腦中風事件經查　村醫涉詐騙刑拘

山東菏澤市單縣近日爆出當地有數以千計的村民，在不知情下被冠以「腦中風」利用醫保索償。據山東單縣人民政府網站周三（20日）消息，前一日國家醫保局、省醫保局督導組進駐該縣，要求以案為鑑、舉一反三，嚴肅查處基層醫療機構亂象和欺詐騙保行為。同日單縣公安局經查依法將涉嫌詐騙的村醫朱某菊刑事拘留。

經查，2016至2019年間，單縣基層衞生室在看病時需要使用「單縣基層醫療衞生機構管理信息系統」，按照操作規程，村醫需先登記疾病信息才可開立處方並錄入疾病訊息。但朱某菊為貪方便，未如實錄入疾病訊息，而將大量村民的疾病訊息輸入為「腦中風」。目前，查實的錯誤訊息已糾正。

另據核查，朱某菊貪圖利益，利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金，每虛報1次診療記錄套取5元（人民幣，下同，約6港元）診療費。自2016年1月至2021年9月，該衞生室共有診療記錄49,633條，涉及總金額逾56萬元（約69萬港元），實際報銷居民基本醫療保險門診統籌金約38萬元（約47萬港元）。目前單縣公安機關正對朱某菊冒用個人訊息、虛報診療記錄獲取的違法收入逐項核實。

紀委監委審查調查組目前已在全縣開展基層醫療衞生機構整治和打擊欺詐騙保專項行動，全面規範診療行為，進一步強化醫保基金監管，完善基層醫療機構管理和醫保基金監管長效機制，確保群眾利益不受侵害。有關審查調查工作正在有序開展。