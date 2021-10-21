台商住舊廈大火死者頭七　市長拜祭稱承擔責難

台灣高雄市鹽埕區城中城大樓於上周四（14日）凌晨發生大火，造成46人死亡，死者多是長者和弱勢社群。周三（20日）是死者頭七，市府在市立殯儀館按道教和佛教儀式舉辦2場法會，市長陳其邁到靈堂上香祭拜時表示，所有責難他都會承擔。

陳其邁表示，作為高雄的大家長，照顧市民身家安全是他的工作。市府已同步處理老舊建築物的相關事宜，預計在1周內完成逃生避難設備障礙排除，滅火器、警示器等消防設備也會由專案方式補足。

他指出，舊大廈行政管理及安檢措施強化部分，市府希望將原先16樓以下才須提出定期公安申報的規定，改為規定8樓以上，以加速改善老舊建築物的相關問題。法規制度部分，無論是管委會的成立，或是申報責任強化，未來盼能以自治條例的方式加強力道來執行。

截至周三上午9時，民間對這次火災累計捐善款共6,561筆，金額超過1.5億元新台幣（約4,200萬港元），由於目前仍處於治喪期間，無論是罹難者慰問、民眾生活安置、傷者重建或經濟支持等相關的善款運用規劃，均有待後事處理完成後才對外說明。