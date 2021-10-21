4.2億年前漫遊憨魚最新研究　腹部有鰓孔如魔鬼魚

學術期刊《古脊椎動物》周二（19日）以封面文章形式，發表了對4.2億年前無頜類盔甲魚漫遊憨魚新材料的最新研究成果。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的研究人員，對早年在雲南省曲靖市收集的盔甲魚標本進行了仔細梳理，結果發現一條漫遊憨魚的化石，頭甲最大可達16厘米，是目前已知最大的真盔甲魚類。

該研究所副研究員蓋志琨是文章的通訊作者，他指該所研究員朱敏於1987年在曲靖南城門城牆附近西山組下部淺黃色泥質粉沙中，發現距今約4.2億年前的漫遊憨魚，其在系統分類上屬於盔甲魚亞綱下真盔甲魚目，「屬名憨魚指示了其頭甲又大又笨，憨態可掬，而種名漫遊二字取在水中漫遊覓食之意」。

30多年來，研究人員一直嘗試找尋新的漫遊憨魚化石，但由於曲靖南城門附近區域如今已成為著名文化景點，無法繼續開展野外挖掘。2018年，研究團隊終於在曲靖面店水庫附近西山村組深灰色粉沙岩中採集到化石。經過研究團隊持續不懈的努力，終於找到了近乎完整的漫遊憨魚頭甲。

研究團隊根據化石繪製出的生態復原圖顯示，該漫遊憨魚頭甲近似三角形，具有鋸齒狀邊緣，中背孔呈縱長的裂隙形，背面被粗大的星狀瘤點裝飾。研究團隊又發現，漫遊憨魚頭甲向腹面彎曲形成腹環，在腹甲和腹環之間保存了6對線性連續排列的鰓孔，與魔鬼魚非常相似。蓋志琨指出，魔鬼魚為適應水底生活，逐漸演化為身體極度扁平的扇形或圓形，這跟盔甲魚類扁平的頭甲有着異曲同工之妙，指示了漫遊憨魚可能同樣漫遊於具泥沙質基底的平坦海底，以濾食海底有機碎屑為生。